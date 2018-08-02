點拿鐵孕婦喝到清潔劑 麥當勞天兵店長：換一杯？

2018-08-02 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大艾伯塔省（Alberta）一間麥當勞近日發生離譜錯誤，一名懷孕32週的孕婦購買到誤加有清潔劑的拿鐵咖啡，她喝了一口後察覺不對勁便回去找店家理論，不料該店店長第一時間竟只詢問是否要換一杯，如此草率的做法，令她痛批「不可接受」。

綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間上月29日，懷孕8個月的莎拉（Sarah Douglas）駕車至麥當勞門市買了一杯拿鐵咖啡，她結完帳後便拿了咖啡獨自駕車離開。莎拉上車後打開杯蓋喝了一口，察覺味道非常怪異，立即將飲品吐出並用水漱口，她隨後將杯蓋打開檢查，感到有股激烈的化學氣味撲鼻而來，便手持證據回店內理論。

莎拉向店員表達狀況後要求負責人出面解決，該店店長隨後出面，在簡單了解狀況後，詢問她「是否想要一杯新咖啡」，莎拉聞言斷然拒絕，強調這是不可接受的狀況，要求與更高層人員對話。

此時，一名麥當勞員工，檢查咖啡機後發現離譜疏失，原來事發前該店正在清潔咖啡機，連接清潔液與咖啡機的管子在清潔完畢後並未被拔除，而負責出餐的店員也沒發現此狀況，就操作機具沖泡咖啡，導致泡出充滿清潔劑的咖啡。

莎拉事後並未感到不適，但由於她懷孕已8月，為安全起見仍前往醫院進行檢查，麥當勞店方則向她鄭重致歉，並發聲明承諾將審視清潔程序，同時研議增加相關指示，以避免類似情事再度發生。