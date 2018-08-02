中國教授上節目批習「大灑幣」 公安直接破門抓人...

中國一名退休教授直播批評時政，疑似遭警方強行帶走。圖為示意圖。（法新社）

2018-08-02 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東大學退休教授孫文廣昨晚接受電視節目電話專訪，對中國時政表達個人看法，但過程中警方疑似闖入孫文廣住家，直接將人帶走。

根據《美國之音》報導，孫文廣日前就中國國家主席習近平訪問非洲發出一封公開信，批評習花大錢提供他國援助、貸款和投資的「大灑幣」行為，強調中國尚有大量貧困人口，是否有必要到國外打腫臉充胖子？《美國之音》為此決定在昨晚透過連線與孫文廣進行專訪。

在訪問一開始，孫文廣就提到警方派了6人破門，要他不得接受採訪，但他不從，拿刀將他們趕出門外，強調「我可以發表我的看法，這是我的言論自由」，他接著說，習近平到非洲有自己的盤算，他們並不反對，但因為中國人口很多、很窮，援助他國要量力而為，沒有這麼大的本事就不要做這麼大的事。

孫文廣表示，中國現在的窮人非常多，有的看不起病，有的無法養老，有的無法上學，在這種情況下到外面撒錢，本身就會激起民間反彈；在投資方面，認為習對外國的情況並不熟悉，缺少經驗及市場經濟頭腦，多半都會落得虧本的下場。

在這個時間點，孫文廣稱又有數名公安闖入，不久後他的發言被打斷。孫文廣大喊「你幹什麼？我跟你說，砍了你。你到我家來是犯法的！我有我的言論自由！」之後就沒再說話，疑似遭人強行帶走。

《美國之音》就此事去電中國外交部新聞司，但沒有任何回應，撥打孫文廣的手機或用微信聯繫也都沒有音訊。《美國之音》表示，他們將持續關注此事。