噴淚！餐廳老闆被搶沮喪 隔天收到20年前員工3萬元道歉信

2018-08-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州土桑市一名72歲墨西哥餐廳「El Charro Cafe」老闆佛羅瑞斯（Carlotta Flores），日前收到一封夾著1000美元（約新台幣3萬605元）的手寫匿名信，拆開信封一看，原來是一名不願具名的餐廳前女員工，似為替廿年前犯下的偷竊行為贖罪，特地寫信致歉、連本帶利地歸還費用，讓最近錢包被搶的佛羅瑞斯，直呼人性仍值得相信。

綜合媒體報導，該名女子在信中署名「一名滿懷感激的前員工」，自述1990年代，當時讀大學的她在佛羅瑞斯的餐廳裡當服務生，並在同事的慫恿下，輪班時短報幾杯飲料錢，偷偷塞進口袋，「基於一些愚蠢的理由，我做了」。

報導指出，女員工表示，自己是一名差勁的員工，幸好佛羅瑞斯在她拿走數百美元以前，就先炒她魷魚，然而即便過了廿年，依然後悔不已，「我很抱歉偷了錢，懇請您接受我的道歉，以及這些鈔票，那是本金加利息」，並願上帝保佑老闆一家人。

報導提到，佛羅瑞斯對於該名前員工的行徑，感到震驚與困惑，也不曉得其究竟是誰，只知郵戳顯示鳳凰城，但仍想告訴對方，這封遲來已久的道歉信，影響她深遠，尤其是前一天她才剛遇上搶劫，「謝謝你寄信給我，目前的我很需要如此溫馨的舉動，讓我得已看見人類善良的一面，我想給你個抱抱，期盼你一切安好」。

報導提及，佛羅瑞斯的兒子雷（Ray）透露，母親原本還因被搶而沮喪，沒想到隔天她卻喜極而泣地說，「老天有眼，你能相信這個嗎？」他看了信之後，決定將這個超酷的故事在網路上分享，同時「打算把這筆錢用在店內的營運，或是投資新團隊或回饋社區」。