暴雨狂風中強行起飛 墨西哥空難機內畫面曝光

2018-08-02 10:24

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Incredible: passenger @ramin_parsa filmed moment #Aeromexico flight crashed, moments after taking off from #Durango. 65 US nationals aboard. pic.twitter.com/7pYkMY0Q60 — Jon Williams （@WilliamsJon） 2018年8月1日

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國際航空公司（Aeromexico）一架國內線航班當地時間7月31日發生墜機意外，飛機起火燃燒並冒出黑煙，所幸機上103人全數生還。一名乘客拍下墜機時艙內狀況，只見當時天候狀況極差，墜機前後乘客們痛哭大叫，場面相當混亂。

事故發生時，一名美國乘客帕薩（Ramin Parsa）坐在右側機翼附近位置，他拍下起飛至墜機後數秒的影像，畫面可見，起飛時機外天候狀況相當不好，挾帶冰雹的大雨跟狂風以高速朝機身撲擊而來，窗外一片霧濛濛，就連機翼都已模糊不清，能見度非常低。

飛機起飛後，窗外能見度越來越低，幾乎完全呈現灰白色，僅機翼隱約可見，短短數秒後，飛機所在高度迅速下降，跑道與地面等景象再次出現在畫面中，然下一瞬間就發出巨大的撞擊聲，機艙內驚惶的哭喊聲與尖叫聲此起彼落，更可聽見有男性乘客大喊「老天！快開門啊」。

墨西哥當局已於飛機殘骸內找到俗稱黑盒子的飛行紀錄儀，將持續調查失事原因，墨國總統也已下令對此事故進行徹查。美國國務院同日表示，至少有65名美國公民乘坐這一班航班，目前已派員前往提供協助。