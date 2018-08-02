不信女兒患精神病 中國潑墨女之父逃離軟禁2度遭帶走

朝席習近平肖像潑墨的女子董瑤瓊被關進精神病院。（取自網路）

2018-08-02 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕不久前在上海向習近平畫像潑墨的「潑墨女孩」董瑤瓊，被指患有「精神病」而「被住進」湖南株洲市的精神病院之中，他的父親董建彪也遭到軟禁，據報導，他堅信女兒沒有患有精神病，昨天逃離被軟禁的村子，前往醫院想要探視女兒，結果二度遭警方帶走。

中國湖南籍女孩董瑤瓊於7月4日在「推特」直播潑墨塗污習近平肖像，以示反對中共暴政，影片獲得數萬次轉發，但推特帳號不久便被刪除，行蹤成謎，後來被發現她被以患有精神病的理由，被關押在株洲市第三醫院；接著，聲援她的父親董建彪、藝術家華涌也傳出被捕，雖然華涌被釋，但董建彪則「被軟禁」在老家的村子裡。

綜合媒體報導，董建彪堅信女兒沒有罹患精神病，數天前即逃離被軟禁的村子，昨天在律師陪同下，前往醫院想要探視女兒，不過，還沒有見到女兒，就被獲報趕到的10多名便衣警察強行帶走，目前行蹤不明。

從警方透露出來的消息，指董建彪揚言要發動爆炸，涉嫌公共安全，要接受調查，當時陪同董建彪一起的2名律師也被帶到派出所問話、做筆錄，在離開派出所之後，其中一名律師李貴生隨後被當地律師協會叫去「談話」。

另有3位公民想去探望董瑤瓊，到醫院之後，只在數分鐘之內，就會警察到場盤問，並被查驗身份證、拍照之後「被勸離」，都不能見到她本人。

中國潑墨女之父董建彪發表緊急聲明：