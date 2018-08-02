美空軍傳將採購新型F-15X戰機 掛22枚飛彈變「飛行武器庫」

美國空軍傳出將向波音公司採購新型戰機「F-15X」，F-15X可以掛載22枚空對空飛彈，宛如「飛行武器庫」。圖為F-15戰機。（法新社）

2018-08-02 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍傳出將向波音公司採購名為「F-15X」的新型F-15戰機，F-15X採用新型掛架系統，可搭載更多武裝，屆時F-15X上可以掛載22枚空對空飛彈，宛如「飛行武器庫」。

綜合外媒報導，F-15在1970年代推出，服役至今已有40幾年，且不管是空對空或是空對地打擊任務都能勝任。而美國空軍採購新型的F-15X的目的則在於紓解F-22猛禽戰機的服役壓力以及F-35戰機的緩慢生產，加上過去各界曾經質疑F-35的功能性，質疑F-35在空中纏鬥和近距離空中支援上，是否能分別勝過F-15戰機和A-10攻擊機，F-15X未來服役後將能彌補F-35的不足之處。

F-15X針對性能做出提升，採用新型武器掛架系統，可搭載更多武裝，最多可掛載22枚空對空飛彈，或是8枚空對空飛彈搭配7枚2000磅重的炸彈，加上升級的電戰套件以及電子掃描陣列雷達。

另外，F-15X的使用成本也比其他戰機低，F-15X每小時飛行費用約為2萬7000美元，比F-35A每小時超過4萬美元的飛行成本低上不少，而在F-15X服役後，將有2萬小時的使用壽命，這意味著F-15X可以服役數十年之久。

針對美國空軍將採購新型F-15X的傳聞，波音公司高層則是尚未證實此事，空軍官員則表示「沒有收購計畫」，無法對此事做出評論。