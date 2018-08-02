辛巴威選後抗議變調 軍方開火3死

2018-08-02 05:36

〔中央社〕辛巴威疑似大選舞弊引發的抗議，今天變調演成流血事件。士兵開火造成3人喪生，削弱大選可能將辛巴威帶入新紀元的希望。

法新社目擊者看見，反對黨民主變革運動（MDC）在首都哈拉雷（Harare）巿中心抗議期間，士兵發射實彈，有一名男性腹部中彈身亡。

獨裁總統穆加比（Robert Mugabe）去年11月在短暫軍事接管下被迫下台，7月30日是辛巴威在那之後的首場選舉，原本應該為多年以來的選舉暴力和殘酷鎮壓異人士的過往翻開新頁才對。

然而，在反對派的支持者宣布大選計票舞弊後，社會迅速陷入氣憤與混亂的氛圍之中。

身穿白T恤的年輕男性抗議人士高喊：「你說你比穆加比更好，但你只是穆加比的翻版。必須給人民安全。」

正式計票結果顯示，執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）輕而易舉贏得國會大部分席次，加強了總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）繼續執政的希望。

不過，民主變革運動的支持者主張，其黨魁查米薩（Nelson Chamisa）勝選，他們在哈拉雷從黨總部開始向各地展開抗議，期間焚燒輪胎、扯倒路標。

警方證實有3人喪命，姆南加瓦發聲明譴責反對黨製造動亂、造成人員死亡。

他說：「國家和平遭到如此騷亂，民主變革運動聯盟及其整體領導階層難辭其咎。」

美國大使館呼籲安全部隊「驅離抗議人士時保持克制」，強調對辛巴威首都的事件「至為關切」。

75歲的姆南加瓦去年11月在軍方支持下掌權時，曾經承諾自由和公平的選舉。

具公信力的和平選舉原本可終結辛巴威的國際孤立、吸引重振破碎經濟的外來投資。

民主變革運動指控選務當局偽造大選結果，並表示軍方「無緣無故」開火，造成手無寸鐵的平民喪生。