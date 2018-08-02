台英小組聯合聲明 支持東亞青運主辦權申復

2018-08-02 05:20

〔中央社〕台英國會小組共同主席下議院議員伊凡斯（Nigel Evans）及上議院副議長羅根勳爵（Lord Rogan）今天發表聯合聲明，支持台中市政府申復2019第1屆東亞青年運動會主辦權。

台英國會小組2位共同主席聯合聲明指出，對於東亞奧林匹克委員會（EAOC）7月24日貿然取消台中市政府主辦權深表遺憾，認為此決議不僅忽視來自東亞9個國家地區、共2300名運動選手及代表團成員的參賽權益，也違反奧林匹克運動會所秉持的精神，以及EAOC會章明定「推廣東亞地區奧林匹克運動」的宗旨。

聯合聲明指出，台中市政府從未違反合約書條款，EAOC也無法敘明取消主辦權的理由。再者，體育無國界，體育交流促進各國及人民間相互認識，東亞青運舉辦在即，EAOC卻因中國施壓而取消台中市主辦權，對於籌備已久的台中市政府甚為不公。

聲明表示，中國政府多年來不斷運用各種方式壓縮台灣的國際空間，近來中國施壓國際航空公司修改對台灣稱呼，以及這次取消東亞青運主辦權等案例，可見中國政治意圖的施壓也擴張至非政治領域。為保障選手權益及維護奧林匹克精神，籲請EAOC儘速與台灣友善協商解決此案，恢復台中市政府主辦權。

駐英代表處表示，台英國會小組多年來對於提升台英合作關係一向不遺餘力，並致力支持台灣提升國際參與。駐英代表林永樂已向台英國會小組2位共同主席及所有成員對台灣的長期友誼及支持表達衷心感謝。（編輯：何宏儒）