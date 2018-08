美參院通過國防授權法案 稀釋嚴限中國措施

2018-08-02 04:36

〔中央社〕美國聯邦參議院今天通過7160億美元(約新台幣21兆9000億元)國防授權法案,力挺總統川普更強大軍隊籲求,並在使用中國主要企業的技術這項議題上避免了跟白宮可能的交鋒。

參院以87對10票通過授權美軍開支的年度法案「約翰‧馬侃2019財年國防授權法」(The John S. McCain National Defense Authorization Act)。

由於上週已獲聯邦眾議院通過,法案現在呈送川普,他可望簽署成為法律。

路透社報導,法案中的措施基於國安理由,控制美國政府對中興通訊和華為技術合約,不過限制的程度比更早的法案版本減弱許多。

這讓想要恢復制裁中興通訊的部分議員不滿。中興通訊違反美國制裁伊朗和北韓的貿易禁令。

主要針對中國的另一項行動則是,這項法案也加強對美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)授權。CFIUS負責審查外國投資建議,以評量是否對美國國安造成影響。

川普決定取消美國企業對中興通訊的銷售禁令,讓這家中國第2大通訊設備製造商得以恢復營運,然而兩黨議員與川普的立場不一致。

不過,意在反擊北京的法案條文遭到白宮反對,由於共和黨掌控國會兩院,條文內容在國會最終表決之前遭到稀釋。

另一方面,這項法案也授權支出76億美元,採購洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corp.)生產的77架F-35聯合攻擊戰鬥機(F-35 Joint Strike Fighter)。

這項法案也禁止將這種先進戰機交付北大西洋公約組織(NATO)成員國土耳其。美國官員警告安卡拉當局,土國計劃向俄羅斯購買的飛彈防禦系統不得整合至NATO防空和飛彈防禦系統。