美參院通過國防授權法案 稀釋嚴限中國措施

2018-08-02 04:36

〔中央社〕美國聯邦參議院今天通過7160億美元（約新台幣21兆9000億元）國防授權法案，力挺總統川普更強大軍隊籲求，並在使用中國主要企業的技術這項議題上避免了跟白宮可能的交鋒。

參院以87對10票通過授權美軍開支的年度法案「約翰‧馬侃2019財年國防授權法」（The John S. McCain National Defense Authorization Act）。

由於上週已獲聯邦眾議院通過，法案現在呈送川普，他可望簽署成為法律。

路透社報導，法案中的措施基於國安理由，控制美國政府對中興通訊和華為技術合約，不過限制的程度比更早的法案版本減弱許多。

這讓想要恢復制裁中興通訊的部分議員不滿。中興通訊違反美國制裁伊朗和北韓的貿易禁令。

主要針對中國的另一項行動則是，這項法案也加強對美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）授權。CFIUS負責審查外國投資建議，以評量是否對美國國安造成影響。

川普決定取消美國企業對中興通訊的銷售禁令，讓這家中國第2大通訊設備製造商得以恢復營運，然而兩黨議員與川普的立場不一致。

不過，意在反擊北京的法案條文遭到白宮反對，由於共和黨掌控國會兩院，條文內容在國會最終表決之前遭到稀釋。

另一方面，這項法案也授權支出76億美元，採購洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）生產的77架F-35聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint Strike Fighter）。

這項法案也禁止將這種先進戰機交付北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其。美國官員警告安卡拉當局，土國計劃向俄羅斯購買的飛彈防禦系統不得整合至NATO防空和飛彈防禦系統。