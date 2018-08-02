專家報告：氣候異常惡化 中國為全球第一大污染國

專家報告指出，氣候變遷導致全球溫室氣體濃度創新高，各地出現異常高溫，北極覆冰厚度則創新低；美國是全球第二大污染國，第一污染國是中國。（歐新社資料照）

2018-08-02 06:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國氣象學會與美國國家海洋暨大氣總署1日發布年度「氣候狀態報告」（State of the Climate Report），就在美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定的2017年，氣候變遷導致全球溫室氣體濃度創新高，各地皆出現異常高溫，北極覆冰厚度則創新低；美國是全球第二大污染國，僅次於中國。

這份厚300頁、由超過60國的450多名科學家編纂而成的報告指出，2017年的全球氣候狀況持續惡化，報告中還十多次以「異常」（abnormal）來形容肆虐各地的風暴、乾旱、酷熱高溫與超薄覆冰。

該報告重點如下：

1，溫室氣體濃度創新高：三種排放到地球大氣層的最危險溫室氣體二氧化碳、甲烷與一氧化二氮的濃度皆創新高；二氧化碳地表年均濃度為405PPM，為現代大氣測量紀錄與可追溯至80萬年前的冰芯紀錄以來的新高，濃度增長率為自1960年代以來的4倍。

2，高溫破紀錄：2016年是現代史上最熱的一年，但2017年也不遑多讓，全球各地皆出現較均溫更熱的情況，2017年5月28日在巴基斯坦西部土爾巴特測得全球有紀錄以來5月最高溫的攝氏53.3度。報告中指出，有紀錄以來的10個最熱的年全出現在自1998年起的年份，包括自2014年起的4個年。

3，異常的北極：北極籠罩在史無前例的高溫下，當地地表溫度較1981年到2010年的平均溫上升攝氏1.6度，2017年的北極氣溫也是有紀錄以來的第二高，僅次於2016年，目前異常溫暖的北極空氣與海面溫度為過去2千年來首見。

4，極端降雨：2017年全球地面降雨情況明顯高於長期平均值，海洋暖化導致空氣更潮濕，特別是過去三年，進而造成帶來降雨。

5，最具毀滅性的珊瑚白化：過去數年的海洋暖化是各地珊瑚白化的元凶，最近一波從2014年6月到2017年5月，為有紀錄以來時間最長、範圍最廣，而且幾乎肯定最具毀滅性。