南京大屠殺當笑料調侃 中國正妹直播主遭封殺

日前有網友透過微博舉報鬥魚平台直播主陳一發兒，在早期的直播過程中，刻意將南京大屠殺、東三省淪陷等歷史慘劇當作笑料調侃，引起中國網友公憤。（圖擷取自微博）

2018-08-02 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國直播主陳一發兒日前遭人起底，曾在2016年的直播中播放日本歌曲，並大喊「東三省不保啦！鴉片戰爭啦！南京大屠殺呀！」、「日本刀好快啊！大清亡了呀！」等，引起中國網友怒轟「這種智障，嬉皮笑臉拿國恥來笑，強烈要求封殺。」隨後該直播平台果真封殺陳一發兒，要求其進行內容整改。

綜合外媒報導，日前有網友透過微博舉報鬥魚平台直播主陳一發兒，在早期的直播過程中，刻意將南京大屠殺、東三省淪陷等歷史慘劇當作笑料調侃，還在遊戲實況中，將角色的動作形容成「參拜靖國神社」，引發中國網友們怒嗆「公然侮辱民族同胞，挑戰民族底線的敗類！」紛紛要求直播平台封殺，並要警方介入調查。

鬥魚平台對此回應，已經封鎖陳一發兒的直播室，會按照法律要求嚴肅處理，並對所有直播主啟動「愛國主義教育行動」，帶領主播們到革命遺址、歷史博物館等場所進行參訪等。陳一發兒也立即透過個人帳號發表道歉聲明，稱自己是「一時口快」，強調「從來沒有想過用這個歷史事件傷害大家...將在近期自願接受革命教育。」不過仍有不少網友不願買單，直指「這就算過去啦？」

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