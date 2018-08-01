避免令美國蒙羞 川普要求停止通俄調查

美國總統川普（左）1日在推特上發文，要求司法部長塞森斯（右）停止通俄門調查。（法新社）

2018-08-01 23:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普1日在推特上連發5條推文，要求司法部長塞森斯結束對俄羅斯干預美國總統大選以及川普競選團隊可能涉及通俄等的調查，並稱該調查令美國蒙羞。

川普在這一連串推文中先翻老帳，批評帶領通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒團隊裡的聯邦調查局（FBI）幹員史卓克、在2016年總統大選期間曾與同樣任職FBI的律師女友佩吉互傳反川普簡訊，遭到調查的史卓克企圖影響選舉，根本不該留任FBI，但穆勒的調查報告裡不會有這些內容，因為穆勒會保護這些反川普的人。

川普宣稱情況很糟糕，司法部長塞森斯應該在國家更為蒙塵之前停止此不當操控的獵巫（指通俄門調查）；接著川普又罵穆勒，重提穆勒有利益衝突、沒資格帶領通俄門調查，還說穆勒手下的17名民主黨籍律師幹盡髒事，「令美國蒙羞！」

川普也針對他的前競選總幹事曼納福特即將因詐欺等罪名受審發表高見，先說曼納福特在他麾下任職的時間很短、抱怨美國政府當初為何沒提醒他曼納福特正在接受調查，最後直接重申曼納福特被控的罪名與川普競選團隊涉嫌串謀俄羅斯干預總統大選無關，是個烏龍！

川普最後邊開罵邊自褒，指稱川普競選團隊是史上最成功的競選團隊之一，該團隊與俄羅斯串謀「完全是烏龍」，爆料通俄門的史蒂爾檔案的幕後金主是民主黨人，然後與前FBI局長柯米、FBI前代理局長麥凱比、FBI幹員史卓克及其情人佩吉搞獵巫，「好不要臉！」