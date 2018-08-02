中美貿易戰 中共黨媒搬出鄧小平早年強硬談話

2018-08-02 00:09

〔中央社〕正當中國和美國的貿易戰愈趨激烈之際，中共機關報人民日報海外版微信帳號俠客島，1日搬出中共已故領導人鄧小平早年對美貿易戰的強硬談話予以應對。

俠客島轉發由商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育撰寫的一篇文章，內容回顧了中美過去的經貿矛盾。

文章表示，在近代以來的中國對外經貿爭端中，美國始終扮演著舉足輕重的角色；美國「挑起」對中國貿易爭端，通常都與當時其經濟、外交戰略變動相關。

文章回顧了自1930年代起的中美貿易問題，包括1979年美國單方面宣布對中國7大類出口紡織品實行限額。

文章表示，儘管中美雙方於1983年9月達成了第二個紡織品貿易協定，但中美貿易摩擦的帷幕也就此全面拉開。

根據這篇文章，在1982年9月召開的中共12大上，鄧小平曾在開幕辭中說，「任何外國不要指望中國做他們的附庸，不要指望中國會吞下損害我國利益的苦果。」

文章表示，聯結當時的經貿環境，鄧小平所說的「損害我國利益」，無疑也包括美國「主動尋釁挑起貿易戰」。

文章表示，當時中國整體經濟實力與美國差距懸殊，1980年美國的名目GDP相當於中國的9.4倍。

但得益於中國政府在這場貿易戰中採取的果斷措施，雙方最終贏得了比較合理的新紡織品貿易協議，為此後中國紡織業、外貿發展創造了較好環境。

文章表示，「當初堅決維護中國權益與推進改革開放並行不悖的做法，也給今天的我們許多啟示。」

文章指出，既然事實已經證明「某些事情不以人的善良意願為轉移，那麼合理的選擇就是挺身迎戰」。

文章說，「我們既要應對外部壓力的挑戰，又要把貿易戰和防範系統性金融風險作為一場難得的『壓力測試』，發揮我們體制擅長集中力量辦大事的優勢，以此為切入點推動改革和擴大開放，不斷提高我們的效率，自強不息。」

文章又指出，鄧小平在中共12大上的談話依然值得重溫：「中國人民珍惜同其他國家和人民的友誼和合作，更加珍惜自己經過長期奮鬥而得來的獨立自主權利。任何外國不要指望中國做他們的附庸，不要指望中國會吞下損害我國利益的苦果。我們堅定不移地實行對外開放政策，在平等互利的基礎上積極擴大對外交流。」