閒置空屋漸多 法國城市推一歐元買房

2018-08-01 23:54

〔中央社〕法國北部的魯貝市是法國最貧窮的城市，由於人口遷移，市內出現許多閒置空屋。市府為阻止情況惡化，推出以一歐元出售空屋、新屋主負責整修的計畫，開啟法國首例。

由於工廠或企業遷出、人口外流，部分法國城市人口逐漸減少，空屋增加，即使掛出「待售」的房地產廣告牌，也很久都乏人問津，最後為避免遭人闖入占據、塗鴉或破壞，只好用磚頭和水泥暫時封住門窗，這種現象一多，整條街看起來就彷彿鬼域。

魯貝市（Roubaix）就是一例。魯貝是法國本土最貧窮的城市，約有9萬6000人口，其中46%的居民生活在貧窮線以下，每月平均稅前薪資不到980歐元（約新台幣3萬5000元），低於法國基本月薪1480歐元，失業率則高達27%，是全國平均的3倍左右。

費加洛報（Le Figaro）報導，魯貝市今年3月底開始進行一項實驗性計畫，提供市內部分閒置空屋，開放有意者申請以一歐元的象徵性價格購入，然後自行整修。

對此計畫有興趣的人很多，超過800人領了申請文件，但目前只有74人提出申請，其中約30名潛在買主已參觀過空屋，預計9月一些買主可與市府簽約，並開始動工。

空屋閒置過久，容易腐朽頹圮，因此在合約中，重新整修是必要條件，由屋主負責。

魯貝市以一歐元出售閒置空屋的做法，在法國是首例，但英國城市利物浦（Liverpool）早在2013年就推出過「一英鎊空屋」。魯貝市的計畫經理人布卡蒙（Vincent Bougamont）說，兩者情況有些不同，利物浦是要把人吸引到無人居住的區域，而在魯貝，空屋是散落在不同區域。

報導指出，由於工廠遷離，利物浦和魯貝都有人口外流的問題，也都想恢復地區活力；魯貝市市長戴勒巴（Guillaume Delbar）說：「處理閒置空屋，能重新賦予城市一個化危機為轉機的形象。」

根據報導，申請者中，有54%是魯貝本地人；若放大區域來看，有92%來自魯貝周邊最大城市里爾（Lille）都會區，嚴格來說，真正的外來人士並不多，但這對普通收入的家庭而言，至少是一個能夠買房的機會。

戴勒巴說，有人入住空屋，最高興的是左鄰右舍，因為這對他們自己的房價上漲有利。