囂張小王趕綠帽夫出門 被告上法院後判賠綠帽夫2.7億

2018-08-02 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州一位丈夫發現妻子有婚外情，憤而打電話警告「小王」離他妻子遠點，誰知小王非但沒有離開，還變本加厲的與他的妻子另築愛巢，結果被丈夫一狀告上法院，這位囂張的「小王」最後被判要賠給綠帽夫880萬美元（約2.7億新台幣）。

綜合外媒報導，這位住在美國北卡羅萊納州的48歲綠帽夫基斯‧金（Keith King），是個小輪車特技表演公司（BMX Stunt Shows）的老闆，他在公司認識了擔任司儀的妻子，現年33歲的丹妮爾（Danielle），隨後兩人在2010年結婚，育有1位5歲的女兒。

結果在2015年時，丹妮爾在紐約小輪車展上認識了弗朗西斯科‧修薩三世（Francisco Huizar III），結果在弗朗西斯科的追求下，兩人開始秘密交往；在雙方秘密的交往一段時間並共同出遊幾次後，一直被瞞在鼓裡的基斯終於在妻子手機裡發現了弗朗西斯科傳來的調情訊息。

憤怒的基斯立刻打電話給「小王」弗朗西斯科，要求他離他妻子遠點，但結果這位囂張的小王非但置之不理，還在基斯家附近租了一個屋子；最後丹妮爾也在2017年拋家棄子，跑去找弗朗西斯科共築愛巢。

基斯一度跑去他們同居的地方，哀求丹妮爾回到他身邊，但最後仍被弗朗西斯科趕出門外；最後基斯選擇將這件事訴諸法庭。

弗朗西斯科被基斯依以美國只有5個州法有類似台灣通姦罪的「離間夫妻感情罪（Alienation of Affection）」告上法庭，最後法官判處弗朗西斯科必須賠償基斯880萬美元（約2.7億新台幣）。

基斯雖然贏得官司，但他最後仍與丹妮爾結束8年的婚姻，他說「對我來說，家庭價值是無法用任何金錢來衡量的。」