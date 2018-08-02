益智遊戲不益智 加拿大研究：增進腦力應做3件事情

加拿大西安大略大學發布最新研究指出，益智遊戲並不能達到訓練大腦、激發腦力的功能，多運動、多社交、多睡覺才有益大腦發展，研究發布在《神經心理學期刊》。（法新社）

2018-08-02 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大西安大略大學（Western University）發布最新研究指出，益智遊戲並不能達到訓練大腦、激發腦力的功能，多運動、多社交、多睡覺才有益大腦發展，研究發布在《神經心理學期刊》（Neuropsychologia）。

綜合外媒報導，西安大略大學科學團隊招募72名志願者，並將他們分為2組，其中1組接受20天的電腦遊戲訓練，訓練時數為13個小時，但發現接受訓練的志願者在20天後，益智遊戲得分與未接受訓練的志願者相比，並沒有表現得更好，遑論提高智力。

研究作者斯托家諾斯基（Bobby Stojanoski）博士指出，訓練腦力與熟能生巧是兩碼子事，「如果你想要真正的更擅長於某件事情，那就持續做那件事情，就會變得更好」，但即便已經熟稔某件事情，並沒有任何科學證據能夠佐證在其他方面的表現也會很好。

斯托家諾斯基博士認為，若想改善腦力，並非藉由玩益智遊戲就可辦到，而是必須增進大腦的認知力，這可以透過如散步、跑步等運動，或是藉由與朋友互動來達到此目的，多睡覺也對大腦能力相當有益。