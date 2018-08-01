丹麥今起禁穿戴全罩面紗 穆斯林女性上街抗議

丹麥從今日起禁止穆斯林婦女在街上穿著會覆蓋整個臉部的面紗，讓丹麥的穆斯林婦女決定站上街頭抗議。（路透）

2018-08-01 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥從今日起禁止穆斯林婦女在街上穿著會覆蓋整個臉部的面紗，初犯將被罰款1000克朗（約新台幣4810元），累犯最重可能會被罰以10000克朗（約新台幣48100元），讓丹麥的穆斯林婦女決定在今日站上街頭抗議。

綜合外電報導，丹麥國會今年5月31日通過新法，禁止穆斯林婦女在公共場所穿戴會覆蓋住臉部的面紗或罩袍，男性可能會佩戴的假鬍子也遭禁止，這項法令今日正式生效，違法者會被處以1000克朗的罰款，累犯最高可能被罰10000克朗或6個月的徒刑。

丹麥的穆斯林婦女現在正在丹麥奧胡斯市（Aarhus），與首都哥本哈根集結準備抗議，她們穿著傳統伊斯蘭全罩式的罩袍與面紗，欲表達對丹麥政府歧視性法規的不滿。參與抗議的21歲穆斯林女性沙賓那（Sabina）表示，「我不會拿下我的面紗，如果我哪天這麼做了，也是因為我自己的意志」。

丹麥警方表示，在今日的抗議會場內，穆斯林婦女穿戴面紗、罩袍並不會被罰款，但假如她們在前去、離開會場的途中也穿著面紗與罩袍，警方就會開罰。