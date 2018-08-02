辛巴威大選引爆血腥衝突 1人遭槍殺

辛巴威週一舉行歷史性大選，最受關注的總統選舉結果尚未公布，引發反對派支持者1日走上街頭抗議。（法新社）

2018-08-02 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威週一舉行歷史性大選，最受關注的總統選舉結果尚未公布，引發反對派支持者1日走上街頭抗議，與武裝部隊發生衝突，據外媒指出，已知有1人遭槍殺。

綜合外媒報導，辛巴威大選包括總統、國會和地方選舉，選委會1日已公布，執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）拿下國會2/3多數席位，有144席，最大反對黨「民主變革運動」（MDC）則有61席，剩3席尚未揭曉。

最受關注的總統選舉結果尚未出爐，選委會一再推延宣布時間，最新消息稱，選委會將在「明天（2日）某個時候」開始宣布總統選舉結果。此舉引發反對派痛批，歐盟觀察團也質疑，總統選票最先計算，為何卻是最後公開。

MDC黨魁、總統候選人查米薩（Nelson Chamisa）的支持者正在首都哈拉雷上街示威，撕毀現任總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）的競選海報、放火燒車，與武裝部隊發生衝突，防暴警察動用催淚瓦斯驅散選委會外聚集的反對派支持者。

據《法新社》指出，一名抗議男子在哈拉雷市中心被槍殺。辛巴威司法部長茲亞比（Ziyambi Ziyambi）則說，他沒有聽到有人遭受軍隊傷害。他說，在哈拉雷部署軍隊，是為了驅散暴力人群，恢復「和平和安寧」。