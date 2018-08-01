兄手術失敗過世 母女悲痛輕生

2018-08-01 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨西南部格林內克（Greenacre）7月30日下午2點，一位20歲的年輕女子艾敘利波拉狄恩（Ashley Pouladian）被鄰居發現與媽媽和寵物德國牧羊犬一起陳屍於自家後院的汽車內。鄰居猜測是母女因承受不了失去兄長的悲痛而選擇輕生。

根據《澳洲新聞網》報導，幾位鄰居當天要去拜訪這對母女時，在她們的家門發現1張手寫的字條寫著：「親愛的鄰居們，請報警，我們在後院的汽車裡。」在短短5行的便條的句末最後寫著「謝謝......愛你們」。

20歲的大學生艾敘利被確認為車內的女性之一。據了解，她在哥哥去世後就一直患有抑鬱症。今年3月，她曾在臉書發文替兄長哀悼：「他是一個了不起、勤奮的人，我與母親從來沒有如此深刻的想念他，他是我們精神的食糧」、「無法用言語形容他是多麼美好的一名天使」。

艾敘利的兄長波亞（Pouya Pouladian）是1名學生飛行員，為了負擔自己與學醫妹妹的學費，以及維持家中的經濟，他同時兼差了3項工作。同時他患有睡眠呼吸中止症，儘管許多醫生建議他做手術，不過由於家中經濟困難，因此他一直沒有辦法負擔手術費用。

不過去年10月波亞在朋友的建議下創建了一個募資網站，幾個月後籌到了6000美元（約新台幣18萬5千元），得以用於治療自己的睡眠呼吸中止症。根據《Fairfax》報導，他在2月17日手術後兩天出院，但幾個小時內就開始吐血並暈倒，隨後被送往坎特伯雷醫院，而當日又被轉移到協和醫院，隨後又一次大出血並心臟驟停，不久後便過世了。

據鄰居表示，波亞的母親西西（Sisi Pouladian）經常跟鄰居說，她不知道怎麼在沒有兒子的日子活下去。1名鄰居表示：「她說：『在失去波亞的那天，她就已經死了』。我們都看得出來」。又說「如果我們看到她的笑容，或者看見她出去走走，這並不代表她已經從傷痛中平復，從悲傷中走出來了。」

新南威爾士州警方發言人告訴《澳洲新聞網》，初步排除了2人遭他殺的嫌疑，不過調查仍在持續進行。

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