熱浪狂襲歐洲 西班牙、葡萄牙恐破48度

南歐天氣襖熱令人難耐，這名男子坐在池畔，腳踩在水中希望能涼快一點。（歐新社）

2018-08-01 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪襲捲北半球，位於南歐伊比利半島的西班牙和葡萄牙，本週恐將飆破48度高溫。

綜合外媒報導，英國氣象局指出，西班牙、葡萄牙和南法地區，預計本週五氣溫逾40度。氣象專家警告，來自北非的高壓，可能讓這地區出現極端高溫，打破希臘雅典1977年7月創下的歐洲最高溫紀錄48度。

西班牙氣象機構則已對超過30個省份發出熱浪警告，預告高溫恐來到攝氏42度，呼籲民眾保持在陰影底下、多喝水以及避免劇烈活動。葡萄牙政府並動員了約一萬一千名義消、義警和軍人，以防火災發生。

據悉，西班牙最高溫紀錄是47.3度，葡萄牙47.4度，英國天空新聞氣象預報員提醒，「在葡萄牙的內陸地區和西班牙南部的山谷，有可能出現48度高溫」。

較北方的英國儘管有著涼爽的大西洋風吹拂，仍達到了30度，更有機會在這個月之前，打破38.5度的高溫紀錄。

英國國家氣候資訊中心（national climate information centre）專家麥卡錫（Dr Mark McCarthy）警告，熱浪將會席捲整個世界；如此炎熱的氣候，將會成為未來夏天的常態，到了2040年，現在的熱浪到了那時，只會是家常便飯。