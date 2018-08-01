查貪腐查到杜特蒂... 菲國肅貪專員被開除了

菲律賓1名肅貪專員因揭露有關對總統杜特蒂「無法解釋」財產進行調查的消息，遭到開除。（法新社）

2018-08-01 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近來高舉反貪大旗，但1名肅貪專員卻因揭露有關對總統「無法解釋」財產進行調查的消息，遭到開除。

《路透》報導，菲國總統府秘書長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）發布長達10頁的文告中指出，肅貪官員卡蘭丹（Arthur Carandang）因公開杜特蒂和其家人所謂「未申報」財產的證據，得負起背叛公眾信任等責任。

卡蘭丹是獨立機構監察使公署的副監察使，在參議員特里蘭尼斯（Antonio Trillanes）提出申訴後，對杜特蒂展開調查，發現他在擔任市長時，累積多達22億披索（約12億新台幣）的財產。杜特蒂否認此事。

梅迪爾迪亞指出，卡蘭丹被開除是因為「明顯偏袒」批評杜特蒂的參議員特里蘭尼斯，意圖散播「對總統不利」的訊息。他援引反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council）報告指出，卡蘭丹提出的數據是假的且誤導大眾。

菲國總統辦公室今年1月已對卡蘭丹祭出停職90天處分，但監察署署長莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）拒絕執行，認為總統沒有這項管轄權。

卡蘭丹的解雇令是在本週一發布，就在莫拉萊斯退休後幾天，目前監察署署長由杜特蒂任命的前法官接任。