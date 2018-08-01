才剛歡喜迎接寶貝女兒出生 退役軍人衰遇橫禍被撞死

2018-08-01 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名退役的海軍陸戰隊員才剛迎來新生的寶貝女兒，沒想到沒幾天他就遭遇橫禍，被超速的車撞死，讓人不勝唏噓。

根據外媒報導，住在美國麻州馬什皮（Mashpee）的退役海軍陸戰隊員奎因（Kevin Quinn），今年32歲。上個禮拜三才剛歡喜迎接女兒出生，不料到了禮拜六早上，奎因從醫院探望妻女出來以後，開著車在28號公路與一輛轎車迎頭相撞。奎因當場死亡，肇事駕駛里維拉（Mickey Rivera）送醫後也宣告不治，肇事車輛上的另名乘客也身受重傷。

這輛撞向奎因的轎車，據稱當時是在躲避警方追緝，當地媒體披露了馬什皮警方的對話錄音，在這起車禍意外發生前警方正好在追截一輛危險駕駛、超速和違反停車標誌的汽車，但目前不知道事發當下肇事車輛的時速為何。

奎因在陸戰隊的同袍兼摯友迪南（Rob Dinan）得知好友的死訊以後，表示不能接受，奎因一直都對寶貝女兒的到來興奮不已，並說奎因在軍隊時曾經被派駐阿富汗2次，十分嚮往這種平凡簡單的生活，退役後終於能夠回家和心上人結婚生子，沒想到老天卻讓他遭遇這種事。

目前當地警方並未正面回應有關肇事車輛當時是否真是被警方追捕的問題。而奎因的友人為他的遺孀及剛出世的女兒發起募款，希望能為在天上的奎因做些什麼，照料好母女倆之後的生活。