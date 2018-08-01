賓士車當小巴 森大廈與Via攜手東京共乘

日本森大廈株式會社與美國共乘平台Via及賓士汽車攜手，推出「HillsVia」的APP共乘服務。（記者林翠儀攝）

2018-08-01 21:08

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本森大廈株式會社1日宣布與美國共乘平台Via及賓士汽車攜手，推出「HillsVia」的APP共乘服務，森大廈1300名員工將利用4輛7人座賓士豪華商旅車共乘，從1日起實際上路測試1年。

看準中、港、台訪日旅客交通需求的商機，日本軟銀公司上月才宣布與中國滴滴出行成立合資公司，預定今年秋天在大阪推出計程車叫車服務，屆時滴滴大中華版APP將可直接在日本使用。未來的服務範圍也將逐步擴展到京都、福岡、東京等主要城市。

Via有別於Uber，是一種短程接駁的共乘服務，集結同路線的乘客到一台車，由專業的休旅車司機到指定地點接送。Via的APP強調有超強的運算能力，可以在短時間內讓使用者迅速配對，而且車價低廉，每趟費用約4到8美元之間（約合台幣123元到246元）。

即使東京的大眾運輸系統已非常發達，但仍有短程接駁的需求，森大廈的營業推廣部企畫組課長竹田真二提出了高齡者、育齡婦女及訪日外國旅客等潛在客群，其中據日本觀光廳公布的數據顯示，訪日外國旅客感到困擾的事之中，如何解決交通問題佔了極高的比例。他表示，現在每年有2000多萬人次訪日，未來將成長到4000萬人，尤其2年後將舉辦的東京奧運，對於東京的交通運輸是一項很大的考驗。

出席記者會的Via副總裁艾德曼（David Adelman）秀出他3歲兒子的照片說，未來他兒子長大時，可能汽車都變成無人駕駛，根本不需要考駕照了。他表示，Via在2013年成立，現在除了美國之外，在歐洲、澳洲、紐西蘭及新加坡等國都設有據點，至今的共乘配對數超過3500萬次，每月超過200萬次，在紐約被廣泛使用，Via共乘不但可以達到減少塞車及降低排放等效果，他也希望未來能普及到日本偏鄉，解決當地人出入不便的問題。

Via與賓士汽車在開拓共乘服務市場方面已有長期合作關係，Via這次登陸日本成立子公司「Via Mobility Japan GK」與森大廈攜手。

為期一年的上路測試，將由森大廈1300名員工負責，測驗區域為東京港區內，包括森大廈的虎之門之丘、六本木之丘及台場的商場「五彩城」（palette town）等地，車輛為賓士提供的V-Class豪華商旅車。

竹田也不否認，希望透過共乘服務，為旗下的房地產增值。