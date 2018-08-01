男子持刀脅持人質與警對峙 警連開18槍連同人質斃了

2018-08-01 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子在美國洛杉磯街頭上發生一起令人遺憾的槍擊案件，犯嫌當時持刀挾持一名婦人當人質，與警方對峙。警方隨後對犯嫌連開18槍將對方擊斃，但無辜的婦人也不幸中彈身亡，引起不小爭議。日前洛杉磯警局將事發經過及監視器鏡頭畫面公開並說明檢討。

根據外媒報導，今年6月16日下午約莫1點左右，洛杉磯警方獲報前往泰隆大道（Tyrone Avenue）緝拿32歲的幫派份子佩雷斯（Guillermo Perez）。佩雷斯在被追捕過程中隨機抓了一名49歲婦人托里森（Elizabeth Tollison），並將刀子架在人質脖子上，以此要脅警方。

警方喝斥佩雷斯放開人質但對方不從，僵持一會警方便對佩雷斯合開了18槍，嫌犯當場被擊斃，遺憾的是，無辜的托里森也被波及中彈，送醫仍告不治，此案在當時也造成不少輿論指責警方沒有把人質性命當一回事。洛杉磯警局局長摩爾（Michel Moore）日前就公開事發當下，派出警員身上的密錄鏡頭畫面。

警方表示，因為嫌犯是有前科的幫派成員，行為十分危險，因此才做出開槍決定，但是造成人質身亡是事實，警方也表示事發後已經開始研擬若遇到類似狀況時是否有更好的處理方法。摩爾表示，人質安全絕對是第一優先，後續將會展開調查這些警員的行動是否偏離人質保護訓練內容。

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