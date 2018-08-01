中國四面楚歌！美國拉攏東南亞3國加入「印太戰略」

美方透露，1.13億美元的開發資金僅是「頭期款」，將還會再挹注更多資金，「印太戰略」投資計劃是為應對中國積極推行的「一帶一路」經濟體系。（歐新社）

2018-08-01 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）明（2）日起進行馬來西亞、新加坡、印尼行程，有意拉攏3國加入美國制定的「印太戰略」，共同打擊中國經濟體系，目前日本與澳洲已宣布加入此戰略計畫。

根據《共同社》報導，龐皮歐明日抵達馬來西亞首都吉隆坡，將與馬哈地（Mahathir Mohamad）執政當局尋求合作方案，而後動身前往新加坡出席東協區域論壇（ARF），預計還會與同台的北韓外交部長李容浩會面，龐皮歐最後將到訪印尼，與總統佐科威（Joko Widodo）舉辦會談。

龐皮歐7月30日公布「印太戰略」計劃，將在印太地區投入1.13億美元（約為台幣34億元），進行數位經濟、能源、基礎建設等投資計劃，並與日本、澳洲發布聯合聲明，提到「美國、日本、澳洲已經建立3方夥伴關係，以投資來推動區域經濟成長，促進印度洋－太平洋地區的自由、開放、包容和繁榮」。

美方且透露，1.13億美元的開發資金僅是「頭期款」，將還會再挹注更多資金，「印太戰略」投資計劃是為應對中國積極推行的「一帶一路」經濟體系，該政策使中國以東南亞為起點，在印度、中東與非洲各地展開銀彈攻勢並大興土木，甚至在各國打造軍事基地，擴張中國在全球的影響力。