深圳工人欲組工會 遭警暴力阻止

2018-08-01 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國深圳一科技廠的部分工人為籌組工會而展開抗爭活動，結果不但遭該公司強壓，甚至有30名維權工人遭當地警方逮捕並監禁，另外也派遣大批警力嚴密的監控廠區的工人；中國時政評論人針對此事撰文指出，在中國，工人能否依法自願組織工會，答案並不簡單。

綜合外媒報導，自7月16日起，深圳佳士科技公司的工人因為不滿資方罰款與調休制度，而決定進行維權活動以爭取組織獨立工會，但是卻遭資方與當地警察的打壓，維權工人甚至遭警方毆打，也有工人因此遭公司開除；當地警方之後陸續拘捕30多人，其中有20多人被當局依「尋釁滋事」進行刑事拘捕，當局並派遣大批公安進駐廠區，所有工人遭到警方嚴密的監控，廠區的出入也被警方管制。。

中國時政評論人查建國在7月31日時，針對此事於社群平台微信發表評論表示，在中國，工人能否依法自願組織工會，答案並不簡單；他指出，雖然中國工會法第2、3條肯定員工都有依法參加和組織工會的權利，但第10條又說：「全國建立統一的中華全國總工會」，第11條：基層工會的建立「必須報上一級工會批准」，因此所有基層工會必須在唯一的一個官辦總工會系統內建立。。

查建國指出，「這叫原則上先肯定，具體操作上再否定，工人終究沒有建立工會自由權。」

查建國表示，馬列毛派的工會觀中，建政前工會是消滅資產階級的工具，建政後工會是黨國管控工人的工具；但他主張，建立工會的自由權是合中國大陸憲法的工人人權，工會應是多元的，可自由組建。