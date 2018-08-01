大馬主權基金亂投資 賣女性內衣血本無歸

馬來西亞政府曾投資兩千萬美金於內衣行業，最後以失敗作結。示意圖。（法新社）

2018-08-01 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞經濟事務部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）今（1）日表示，國庫控股曾投資8000萬令吉（約6億台幣）於內衣行業。這項投資最終血本無歸，他表示，這只是國庫控股眾多虧損投資的小小案例之一。

新加坡媒體報導，國庫控股是馬來西亞財政部屬下的國家主權財富基金，持有並幫助政府管理小部分國有企業及大部份政府所投資公司的股權，為國家做出對國家經濟最有益的決定。

但在大馬國陣政府時代，國庫控股投資女性內衣公司，計畫透過線上商店售賣內衣，卻因虧損導致整個投資註銷。阿茲敏表示，這一筆失敗的投資，顯示國庫控股在前政府時代，肆意偏離當初成立的宗旨，胡亂投資。

阿茲敏更表示，這只是國庫控股其中一項小額虧損案例，還有一項投資是透過私人股收購一家銀行，最後卻因為這項收購並未直接與銀行洽商而虧損30億令吉（約226億台幣），而這項投資隨後也取消了。

馬國總理馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）日前指國庫控股不務正業且虧損連連，前首相納吉（Najib bin Abdul Razak）則說國庫控股資產在10年內從330億令吉（約2486億台幣）增漲至1345億令吉（約1兆台幣），顯示國庫控股成功創造財富。

據大馬媒體指出，馬國政府將整頓財長機構（Minister of Finance Inc.）。包括國庫控股、國家石油公司（Petronas）及國民投資機構（Permodalan Nasional Bhd），日後將隸屬於總理辦公室，馬哈迪則擔任國庫控股主席。醜聞不斷的「一馬發展公司」（1MDB）則續由馬國財政部掌管。