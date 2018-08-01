過度趕工？工安意外6死10傷 中國「碧桂園」全面停工

中國知名房地產企業「碧桂園」近期連續發生多起嚴重工安事件，事後緊急宣布旗下所有建案暫時停工，進行工安檢查。圖為碧桂園跨海到馬來西亞推出的建案。（路透）

2018-08-01 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名房地產企業「碧桂園」近期連續發生多起嚴重工安事件，外界質疑是因為該公司過度趕工追進度所導致，而「揠苗助長」的結果不僅使碧桂園的信譽遭嚴重破壞，碧桂園也宣布旗下的所有施工中的建案全部暫時停工，進行工安檢查。

綜合外媒報導，碧桂園在安徽省六安市的一處建築工地在7月27日晚間約11點40分左右，發生圍牆與組合屋倒塌事件，當局獲報後緊急派遣人員搜救，共救出16人送醫急救，其中6人經搶救後仍不治身亡，10人分別受輕重傷。

雖然碧桂園事後發聲明指出，這起意外是因為當時降雨量達70毫米/小時、短時風速達7級的特大暴雨與瞬時強陣風導致；但由於近期碧桂園頻頻發生重大的工安意外，這起發生在六安市的公安意外已經是碧桂園近一個月內發生的第3起；而不到一年，碧桂園在中國各地的建案中，工安意外所造成的傷亡，至少有10人喪命。

外界認為頻頻發生工安意外的主因與碧桂園不斷的趕進度、追求「高周轉」有關；有碧桂園前高層透露，追求「高周轉」本身並沒有問題，因為「高周轉」只是要求快速賣掉建案而已，後期的施工及品質仍照公司指示，依照物理特性進行；除非是人為的把重點放在前期，忽略後期的施工管理。

他指出，目前碧桂園可能有這個問題，建案多，重點又多放在前期。

碧桂園在事發後，緊急將中國各地施工中的建案暫時停工，以檢查是否有工安疑慮；目前已有約98%的工地已經復工，尚有60幾處未完成整頓，仍處停工狀態。