網美跟風開車門熱舞 下一秒糗爆

德曼經常在IG上分享性感照片。（圖擷取自Tanya German IG）

2018-08-01 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕「THE SHIGGY DANCE CHALLENGE」最近在國外大為風行，就是挑戰跟著緩慢行進的車子跳舞。俄羅斯一名網美也跟風錄了一段影片上傳IG，沒想到影片開始看似正常，下一秒卻讓她糗到爆，笑翻不少網友。

德曼（Tanya German）是名擁有超過6萬粉絲追蹤的俄羅斯網美，漂亮臉蛋加上魔鬼身材，常在社群上PO出性感照片。日前她上傳了一部時下造成熱潮的「THE SHIGGY DANCE CHALLENGE」影片，影片一開始她從車上下車，跟在緩慢行進的車子旁熱舞，但下一秒駕駛竟然忽然剎車，讓德曼反應不及，直接撞上敞開的車門，向後跌倒，形象全破滅。

不少網友看了笑翻，直呼實在太爆笑，還有網友表示自己忍不住一直重播。但也有人認為這種挑戰太危險，而且容易影響路上交通。

這股風潮由另一位網紅Shiggy開始，之後美式足球員貝克哈姆（Odell Beckham Jr）帶起，但是多處警方都呼籲網友不要做類似挑戰，強調這樣不僅違反交通規則，而且不管是對自己或別人都十分危險。

A post shared by Таня Герман （@tanya_german_singer） on Jul 26, 2018 at 8:35am PDT