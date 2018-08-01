杜特蒂打擊貪腐 監督推土機輾爛藍寶堅尼、保時捷

菲律賓總統杜特蒂近日打擊國內官員貪腐不遺餘力，上月30日杜特蒂親自監督了數輛推土機輾過76輛走私汽車、摩托車，其中甚至不乏藍寶堅尼、賓士、保時捷等豪華品牌。（法新社）

2018-08-01 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不只常常語出驚人，打擊貪腐的手段也相當驚人，他最近親自監督了1場貪腐銷贓活動─數輛推土機輾過總共價值約550萬美元（約新台幣1.68億元）的豪車，550萬美元瞬間變成廢鐵。

綜合外電報導，菲律賓總統杜特蒂近日打擊國內官員貪腐不遺餘力，上月30日杜特蒂親自監督了數輛推土機輾過76輛走私汽車、摩托車，其中甚至不乏藍寶堅尼、賓士、保時捷等豪華品牌，被銷毀的豪車總價值大約有550萬美元。

本身也相當喜歡摩托車的杜特蒂表示，「看到這些好車被輾毀，我的心也很痛」，他也解釋會決定將車子輾毀，而非將這些贓車拿去法拍，是為了避免原本的持有者用不高的法拍價格，重新買回他們的車子。

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