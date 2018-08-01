距今1800多年！科隆挖出德國最古老羅馬圖書館遺跡

德國科隆市最近發現了1個古羅馬時代的圖書館遺跡，距今大約有1800多年的歷史，是德國目前發現最古老的圖書館遺跡。（歐新社）

2018-08-01 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕德國科隆市（Cologne）最近發現了1個古羅馬時代的圖書館遺跡，距今大約1800多年的歷史，據傳該圖書館內曾有大約2萬卷藏書，是德國目前發現最古老的圖書館遺跡。

綜合媒體報導，這座大約於西元150年至200年間建造的圖書館遺跡，在去年開始施工建造教堂時，被意外挖掘出來，但當時僅有牆壁部分出土，那時考古學家只知道這應該是1座古羅馬建築，但對於牆壁上一個個的壁龕（嵌在牆中的櫃子），還是感到相當困惑。

在考古學家花時間比對、匹配之後，推斷那些寬度僅有80公分、高度僅有50公分的壁龕，應該是古羅馬拿來存放卷軸的書櫃，因而推測這座遺跡是古羅馬圖書館。科隆市羅馬－日耳曼博物館（Roman-Germanic Museum of Cologne）的館長施米茲（Dirk Schmitz）說，雖然還不清楚這座圖書館原本擁有多少藏書，「但一定很多，很可能有2萬卷」。

施米茲表示，這座圖書館為目前德國挖掘出最古老的一座古羅馬圖書館，「當然可能很多其他的古羅馬城鎮都有圖書館，只是還沒被挖出來」，但還是不可否認這次的發現，是「令人驚嘆、相當偉大的發現」。