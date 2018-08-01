瑞典王室17世紀無價之寶被盜 警方海陸空大搜捕

瑞典王室的無價之寶週二在光天化日之下被盜，收藏在教堂內的2件17世紀王冠和一個王權寶球（royal orb）被2名男子竊走。（圖取自royal central網站）

2018-08-01 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典王室的無價之寶週二在光天化日之下被盜，收藏在教堂內的2件17世紀王冠和一個王權寶球（royal orb）被2名男子竊走，隨後跳上快艇逃之夭夭，目前警方已海陸空大動員，出動直升機、船和車輛追捕小偷。

綜合外媒報導，週二，瑞典東南部的斯特蘭奈斯主教座堂（Strängnäs Cathedral）向公眾開放並舉行午餐會，2名男子疑似趁人多吵雜之際，迅速竊取收藏在教堂內的皇室珠寶，隨後搭乘停靠在教堂附近快艇逃離，據悉最後蹤影消失在梅拉倫湖（Lake Malaren）。

被偷走的2件17世紀王冠，分別是瑞典國王卡爾九世（King Karl IX）和瑞典克里斯蒂娜女王（Queen Kristina）戴著下葬的王冠，後來被挖掘出來展示。小偷還帶走一個象徵王權的十字聖球（又名王權寶球）。

瑞典警方表示，這些失竊的王室物品是「象徵國家利益的無價之寶」。該教堂的院長克里斯蒂弗⋅倫德格倫說：「這是國家文化遺產的一部分，是對瑞典社會的盜竊」。

當局已動員直升機、船隻和汽車追捕小偷，但警方週三上午表示，徹夜搜尋後，尚未有任何重大突破。