假疫苗觸及北京弱點 美媒：父母恐懼是中共最大夢魘

中國假疫苗風波引發社會軒然大波，美媒直言，父母對子女安全與健康的恐懼，已成為中共最大夢魘。（法新社）

2018-08-01 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗風波引發社會軒然大波， 美國媒體指出，此事觸及到北京最脆弱的一點：兒童安全。美媒直言，父母對子女安全與健康的恐懼，已成為中共最大夢魘。

美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌指出，雖然中國當局已經下令徹查嚴懲假疫苗涉案人士，但在這個監管單位多次爆發醜聞的國家，這些措施可能不足以緩解公眾憤怒。許多人認為，經濟快速成長與社會動盪，讓中國陷入一種不道德的速食文化，這種文化將利潤置於一切之上，甚至是兒童安全。

一名在浙江照顧姪女、要求匿名的中國醫生透露，假疫苗事件爆發後，她的表親恐慌又愧疚，因為他們和許多中國父母一樣，為孩子選擇中國製疫苗，而非歐美進口的昂貴疫苗，現在「進口疫苗嚴重短缺，每個人都想要外國疫苗」。

文章指出，中國父母對中國製疫苗的不安加深了恐慌，中國民眾對民營醫療體系也高度不信任，對醫生與腐敗的製藥廠十分不滿。一項研究發現，上海的父母多半不願自費施打更多疫苗，他們認為，這只是醫生為快速消耗庫存而向家長推銷。

專研公共衛生的哈佛大學經濟學教授蕭慶倫（Bill Hsiao）說，監管問題已經根深蒂固，中國政府從1990年代開始鼓勵國內公司生產疫苗和藥物，但此舉卻讓成千上萬的公司和地方政府官商勾結，以避開成本高昂的監管法規。

蕭慶倫說，中國社會流傳，要做市長，並為腐敗官員創造收入，第一個要有製菸廠，其次是製藥廠。這就是利益集團在製藥領域變得如此驚人的原因。