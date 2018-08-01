飛行中引擎噴飛 好萊塢大導嚇到怒譙髒話

影片可見，麥可貝搭乘的班機引擎主體完全消失不見。（擷取自網路）

2018-08-01 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢名導麥可貝（Michael Bay）憑藉《世界末日》及《變形金剛》等知名大作取得票房上的巨大成功，綜覽其過去作品，飛機、引擎、爆炸等動作片元素，對他而言絕不陌生，沒想到今天卻傳出親身遭遇類似情境。平安落地後，麥可貝氣得直接拍片怒譙髒話，痛批泰航「就是一坨屎」。

根據《蘋果日報》報導，麥可貝在上傳至Instagram的影片中發誓，自己這輩子再也不會搭乘泰國航空，他解釋說，今天搭的這架班機在越洋飛行時，引擎竟「他x的」（f*cking）掉了下來，他同時轉動鏡頭，拍向缺少引擎的機翼，證明自己所言非虛。

麥可貝接著直接痛罵泰航是「屎一般的航空公司」，引發網友熱論，有人認為泰航部分班機機齡較高，才會發生這種狀況，還有人引用麥可貝經典作品《變型金剛》劇情打趣評論說，他應該是搭到狂派變型金剛變身後的飛機，才會出現這種離譜狀況。

然而也有另一派網友比對影片畫面，認為拍攝地點應該是飛機墳場，停放著的都是報廢的舊飛機，認為此事並不單純，提醒大家不要太急著下定論。

麥可貝影片逐字原文：

This is definitely the last time i'm ever flying Thai Air ever again in my life. Because we were flying over the ocean and the fucking engine , the fucking engine fell off. Look at this thing ! Look at it ! Piece of shit airline.