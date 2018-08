飛行中引擎噴飛 好萊塢大導嚇到怒譙髒話

影片可見,麥可貝搭乘的班機引擎主體完全消失不見。(擷取自網路)

2018-08-01 16:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國好萊塢名導麥可貝(Michael Bay)憑藉《世界末日》及《變形金剛》等知名大作取得票房上的巨大成功,綜覽其過去作品,飛機、引擎、爆炸等動作片元素,對他而言絕不陌生,沒想到今天卻傳出親身遭遇類似情境。平安落地後,麥可貝氣得直接拍片怒譙髒話,痛批泰航「就是一坨屎」。

根據《蘋果日報》報導,麥可貝在上傳至Instagram的影片中發誓,自己這輩子再也不會搭乘泰國航空,他解釋說,今天搭的這架班機在越洋飛行時,引擎竟「他x的」(f*cking)掉了下來,他同時轉動鏡頭,拍向缺少引擎的機翼,證明自己所言非虛。

麥可貝接著直接痛罵泰航是「屎一般的航空公司」,引發網友熱論,有人認為泰航部分班機機齡較高,才會發生這種狀況,還有人引用麥可貝經典作品《變型金剛》劇情打趣評論說,他應該是搭到狂派變型金剛變身後的飛機,才會出現這種離譜狀況。

然而也有另一派網友比對影片畫面,認為拍攝地點應該是飛機墳場,停放著的都是報廢的舊飛機,認為此事並不單純,提醒大家不要太急著下定論。

麥可貝影片逐字原文:

This is definitely the last time i'm ever flying Thai Air ever again in my life. Because we were flying over the ocean and the fucking engine , the fucking engine fell off. Look at this thing ! Look at it ! Piece of shit airline.