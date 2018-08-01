若無法大幅減碳 研究指北京本世紀末恐熱到無法住人

研究指出，若無法大幅改善碳排放，中國華北未來將不再適合人類居住。情境照。（法新社）

2018-08-01 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕北半球今年夏季遭熱浪侵襲，就連北極圈內都測得32度高溫。有研究指出，中國華北平原在本世紀末將會成為「極端熱浪地區」，屆時恐不適合人類居住。

根據《CNN》報導，中國華北目前有4億人口，是全球人口最多的地區之一，且還包含首都北京、天津等重要城市。研究指出，除非未來大幅減碳，否則氣候變遷將導致中國華北潮濕又炎熱，嚴重程度將不再適合人類居住，極端高溫與潮濕的氣候即便是身體健康的人，也無法在戶外存活超過6個小時。

這項研究由麻省理工水文學、氣候科學教授Elfatih Eltahir主持，他說，中國是目前全球最大的溫室氣體排放者，這將對他們自己的人民帶來潛在的嚴重影響，持續性的溫室氣體排放將限縮全球人口稠密區的宜居範圍。

報導提到，除非能夠大幅縮減溫室氣體排放，否則中國華北在2070至2100年，便有可能多次達到身體健康者也無法在戶外存活超過6個小時的標準。

報導另指當地的農業活動則是加劇地區氣候變遷的因素之一，Eltahir說，「灌溉使得氣候變遷更加惡化，過去50年該地區發生極端熱浪的比率大幅增加。」