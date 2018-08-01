不堪輿論壓力？ 中國國務院令：核查武漢生物問題疫苗

中國國企武漢生物被踢爆生產的百白破（百日咳、白喉、破傷風）3合1疫苗檢驗不合格，40多萬支問題疫苗，早已流入重慶、河北等省份，引爆民眾怒火，但目前僅受行政處分，外界質疑企圖護航。示意圖。（歐新社）

2018-08-01 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國國企武漢生物被踢爆生產的百白破（百日咳、白喉、破傷風）3合1疫苗檢驗不合格，40多萬支問題疫苗，早已流入重慶、河北等省份，引爆民眾怒火。然而離奇的是，相較於長生生物造假受到重罰，武漢生物僅受行政處分，外界十分不解。對此，中國國家藥品監督管理局今發布最新聲明，表示中國國務院已下令，核查武漢生物不合格疫苗的處置工作。

中國國家藥品監督管理局官方網站今公告，依照中國國務院要求，該局與衛生健康委等部門組成核查組，並由中國國家藥監局黨組書記、局長李利任擔任組長一職。

該篇聲明中指出，為落實中共總書記習近平、總理李克強指示與批示精神，保護人民健康，該核查組前往武漢，針對武漢生物製品研究所有限責任公司生產之「2017年效價不合格百白破疫苗處置工作展開查核」。

中國長生生物先前爆發狂犬病疫苗涉嫌假造、百白破疫苗不合格風波，至少恐有25萬支疫苗銷往山東省份。習近平、李克強知悉後，分別痛批假疫苗惡劣、怵目驚心，揚言嚴重違法者，判刑入獄後將被逐出市場。

長生生物除被開罰人民幣344萬元（約新台幣1541萬9847元）、勒令停業，董事長高俊芳等15名高層，也於案發後遭到刑事拘留。不過，一樣出現問題疫苗且產量更大、隸屬中央企業的武漢生物，卻只被祭出「行政處分」，輿論質疑當局有意抓小放大。尷尬的是，被黑心疫苗波及的山東省，日前公布兒童補種疫苗方案，驚見武漢生物製造的疫苗，引發網友熱議。

中國國家藥監局昨才發布聲明，辯稱武漢生物該批次疫苗不合格，主因為「分裝設備短時間故障，導致待分裝產品混懸液不均勻」，屬於偶發事件，未使用的已封存並召回銷毀。未料，今卻宣布已會同多個部門組成查核小組，前往武漢核查其處置工作。