墨國「幸運」空難 機長這動作保全乘客性命、自己卻重傷

墨國客機墜毀，滑行時與地面保持水平未翻滾、解體，是所有乘客幸運存活的關鍵。（美聯社）

2018-08-01 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一架客機於台灣時間今天清晨4時許發生墜毀意外，機上103人全數生還，該州州長召開記者會指出，機長在飛機墜毀滑行期間穩定機身，讓乘客與機組人員能在飛機起火前全數逃生，但他自己卻受到重創，傷勢相當嚴重。

綜合外媒報導，墨西哥中部杜蘭戈州（Durango）州長艾斯普羅（Jose Aispuro）表示，機師在墜機滑行過程努力使機身與地面保持水平，避免發生翻滾、解體等狀況，逃生滑梯因而得以全數打開，所有乘客與機組人員都來得及在飛機起火前順利離開。然而，艾斯普羅也透露，由於墜地時機鼻受到猛烈撞擊，全數傷者中以機師傷勢最為嚴重，目前已送往醫院急救。

州長艾斯普羅表示，事故發生原因目前暫時定調為強風導致，他說，該架班機起飛時天候狀況不佳，起飛後不久便遭遇強陣風，飛機因而失速墜落，左側機翼觸地後開始滑行，並衝至一片平坦的草地中。至於該架班機是完成起飛動作後才遭遇強風失速，抑或在起飛過程就發生狀況，現場目擊者與有關人員說法不一，實際狀況仍待進一步釐清。

艾斯普羅指出，早先傳出墜機時機上共有101人，人數目前已更新至103人，新增的2名成年乘客並未列入第一次公布的名單中，不過這2人同樣幸運生還。他說，州政府已掌握全數49名傷者狀況，正對傷勢嚴重者進行急救與治療。