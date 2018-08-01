遭恐怖組織綁架逾3年 日本記者最新求救影片曝光

疑似日本記者安田纯平最新求救影片曝光，他身穿橘色衣服跪坐在外，後方2名蒙面黑衣男子持槍。（圖擷自YouTube）

2018-08-01 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本自由撰稿記者安田純平，於2015年6月到敘利亞取材後下落不明，在失蹤逾3年後，疑似安田纯平最新求救影片曝光，他身穿橘色衣服跪坐在外，後方2名蒙面黑衣男子持槍，他對外喊話說：「今天是2018年7月25日，請來救救我。」

綜合日本媒體報導，記者安田純平2015年赴敘利亞採訪，遭蓋達組織位於敘利亞的分支「努斯拉陣線」綁架，後傳出被賣給伊斯蘭國（IS），在失蹤逾3年後，疑似安田纯平最新求救影片被上傳到網路上，這段以「在敘利亞的日本人質傾訴」為名的影片約20秒，一名東方男子身穿橘色囚衣跪坐在外，後方站著2名蒙面黑衣男子持槍。

這名男子以日語求救，自稱「我叫Umaru，是韓國人」，疾呼「我身處在非常嚴峻的環境中，請馬上來救就我」，他也在影片中表示「今天的日期為2018年7月25日。」

雖然這名被俘男子自稱是韓國人，但其面貌和聲音與日前恐怖份子所公開的安田求救影片極為相似，7月初有一支去年10月所拍攝的影片曝光，安田在影片中表示，很想見家人，日本政府看完影片後認為這支影片中的人質極為可能是安田本人。

2014年日本人湯川遙菜與記者後藤健二遭到伊斯蘭國綁架，伊斯蘭國在向日本討取贖金不成後，在隔年初憤而將兩人斬首。

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