連衛生紙、壞家電都賣 美國使館「寧賣不送」原因揭密

美國駐倫敦大使館近日拍賣衛生紙、壞家電等雜物，引發熱論。（擷取自美國駐外大使館拍賣網站）

2018-08-01 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐英國大使館遷至泰晤士河南岸後，近日持續拍賣舊館的雜物，網站資料顯示，最新一批拍賣物竟包含1200捲衛生紙，還有一輛車頭明顯撞凹、未修理的二手Volvo老車，外媒指出，美方之所以不將這些二手雜物捐出作公益之用，背後其實有相關法律規定。

美國駐外大使館拍賣網站（US Embassy Online Auction）上公告最新一批拍賣物清單，實際進入頁面可發現，排在首頁第一項拍賣物就是1200捲全新的衛生紙，以100捲為1個單位進行拍賣，目前競拍金額是250歐元（約新台幣8900元），其餘拍賣品還有二手轎車、破碎的真空吸塵器、沒有燈罩的陶瓷燈具、缺少電源線的檯燈等具有明顯瑕疵的雜物。

美國ABC新聞報導指出，這次拍賣的9輛車中有1輛Volvo S60轎車車頭明顯受過碰撞，鈑金嚴重凹陷卻未被修復，美國使館方面在敘述中明確指出「車頭嚴重受損，需要大修，但內裝良好」。

根據拍賣網站資料，美國目前同時有4所大使館正在進行拍賣，不過若實際點開其他3所大使館的拍賣清單，會發現拍賣物多數是桌椅、家具或是電腦螢幕等家電，與駐倫敦大使館拍賣的破損雜物相比呈現巨大反差，消息傳出後立即引起熱議。

針對部分民眾疑惑，美國大使館為何不直接將二手物品捐出作慈善之用，英國《衛報》解釋，根據《美國外交手冊》規定，在海外的美國政府財產若不運回本土，則必須以最高利潤賣出，「每一元都很重要」。