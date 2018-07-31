通牒舊金山移除慰安婦雕像 大阪再嗆斷絕姊妹市關係

美國舊金山市韓裔僑民2017年10月致贈象徵慰安婦的少女雕像給舊金山，引起日本大阪姊妹市的不滿，日方當時揚言與舊金山斷絕60年來的姊妹市關係。（法新社）

2018-07-31 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山市韓裔僑民2017年10月致贈象徵慰安婦的少女雕像給舊金山，引起日本姊妹市大阪的不滿，日方當時揚言與舊金山斷絕60年來的姊妹市關係，大阪市本月再度向舊金山市寄出信函，要求在9月底前表態。

根據《共同社》報導，大阪市政府今（31）日表示，市長吉村洋文24日向舊金山市長倫敦．布里德（London Breed）寄發信函，信中要求對方對於慰安婦少女雕像之事表態，若依舊將雕像擺放在舊金山市內，大阪將解除雙方締結長達60年的姊妹市關係，信中註明限9月底前給予回覆。

大阪市長吉村洋文去年12月13日曾表明，舊金山市內有慰安婦雕像，是「從根本上破壞」與日本之間的「信賴關係」；吉村在此次寄去的信件中寫道，希望舊金山能夠不要出現慰安婦雕像，打造日本與美國民眾的友善環境，這樣就能夠維持友好城市關係。

舊金山已故華裔市長李孟賢（Edwin Mah Lee）在2017年10月，接受韓裔僑民致贈慰安婦少女雕像，大阪市於當年12月13日宣布斷絕姊妹市關係，但當時逢李市長辭世，日方決定等新任市長上任後再行通知，43歲的非裔女新市長布里德本月11日宣示就職，因此，大阪市府24日正式行文通知。