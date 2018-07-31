美政府機關爆性騷醜聞 主管把女員工當性玩物

2018-07-31 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的前人事主管柯爾曼（Corey Coleman），據報多年來在工作環境營造性騷擾文化，雇用一些他在酒吧或網路認識的女性，當成男員工的性玩物。

《華盛頓郵報》報導，FEMA署長朗恩（William Long）表示，他去年收到一名員工投訴，稱柯爾曼對她性騷擾後，開始展開內部調查，通過7個月的初步調查，涉嫌性騷擾和其他不當行為，「是存在數年的全面性問題」，有些行為可能已經觸及法律。他說，科爾曼所在的部門，工作環境和士氣都「非常糟糕」。

調查發現，2015年起，柯爾曼聘請或晉升他大學兄弟會的友人，以及他在酒吧或網路認識的女性，之後將這些女員工在不同單位間調派，好方便他的朋友能與這些女性發生性關係。此外，柯爾曼還與陪同出差的2名女員工發生性關係，其中一人在這趟出差工作幾乎沒有正式職責。

朗恩說，對柯爾曼的調查「不會停止」，並說對FEMA帶來的問題可能持續存在。他表示，「我在這方面所能解決的最大問題或許是根除這個毒瘤，有多少控訴被置之不理？我必須確保我們的員工有安全的工作環境」。

2011年進入FEMA的柯爾曼，已在今年4月開始休假，並於6月18日辭職。