養女慘遭養父性侵到大 嫁給他最後斃了他…

2018-07-31 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕南非婦女在2016年因為槍殺自己同為養父的丈夫而遭警方逮捕，在2018年7月31日出庭時，道出自幼被收養後就一直不間斷的遭養父性侵到大，最後還被迫跟他結婚，會殺他是因為已經厭倦20多年來，彷彿永無止盡的性騷擾。

綜合外媒報導，現年31歲的凱西（Cathy van Oudtshoorn）在法庭上娓娓道來自己的悲慘過去，凱西說：「我從來沒有過親生父母，我不知道什麼叫做親情。」

凱西在4歲時就被安置在克里斯（Chris van Oudtshoorn）與當時為克里斯妻子喬伊娜（Jorina van Niekerk）的家中，凱西9歲時，克里斯與喬伊娜正式收養她，成為凱西的養父母。凱西回憶，早在她6歲時，克里斯就開始性侵她，直到13歲時更變本加厲；凱西宣稱，喬伊娜從頭到尾都知情，有時甚至還會讓她在家與克里斯獨處。

不過，後來喬伊娜與克里斯離婚，離開這個家；而凱西最後被迫在2008年嫁給克里斯，從養女變成妻子。凱西說，「養父一直對她洗腦，說她又醜又蠢，沒有人會喜歡她。」凱西在2016年4月終於受不了，將當時58歲、正在客廳看電視的克里斯槍殺，事後養母喬伊娜還幫凱西滅跡，把現場布置得像是搶劫現場。

在克里斯的喪禮期間，凱西一度服下90粒安眠藥試圖自殺，但最後仍被緊急送到醫院才撿回一條命。克里斯喪禮結束第2天，2人就被南非警方調查，進而揭發整起事件，養母喬伊娜被依隱瞞現場和幫凶等罪名，判5年有期徒刑。

雖然凱西宣稱自己當時是「一時的情緒失控，才會失手殺掉克里斯」，但事後喬伊娜卻在服刑期間翻供，聲稱凱西是有計畫性的想殺掉克里斯，她曾想找殺手，但最後還是決定自己動手。

目前凱西被南非檢方依謀殺、搶劫、持有槍械、非法持有彈藥及故意妨礙司法公正等罪名起訴，目前審理法庭的法官決定，先等在醫院對凱西的精神鑑定報告結果出爐，再決定是否依法審理，還是轉往精神病院安置。

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