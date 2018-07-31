習近平主持政治局會議 喊出經濟要「六穩」

2018-07-31 21:21

〔中央社〕剛出訪返國的中共總書記習近平今天主持政治局會議。新華社報導，會議指出，當前中國經濟面臨「新問題新挑戰」，要做好六穩─「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」工作。

此外，中共政治局還同時針對共軍全面停止有償服務舉行集體學習。習近平強調，根據既定部署，全面停止軍隊有償服務要在今年底前完成。雖然任務艱鉅繁重，但要「如期實現我們確定的目標」。

由於先前出現習近平在黨內權威受挑戰的諸多傳聞，使習近平出訪中東、非洲返國後的動向備受矚目。習近平今天主持政治局會議及集體學習的消息，在今晚的央視新聞聯播就占用近20分鐘時間，似在凸顯習近平權威仍在、且能主導因應美中貿易戰帶來的挑戰。

根據報導，習近平主持的這項會議認為，中國主要宏觀調控指標「處在合理區間，經濟結構持續優化，防範化解金融風險取得初步成效，生態環境改善，人民群眾獲得感、幸福感、安全感增強」。

會議指出，當前中國經濟運行「穩中有變，面臨一些新問題新挑戰，外部環境發生明顯變化」。要抓住主要矛盾，採取針對性強的措施加以解決。

會議提到，下半年要保持中國「經濟、社會大局穩定」等目標的「任務艱鉅繁重」。要堅持「穩中求進」的工作總基調，保持經濟運行在合理區間，加強統籌協調，形成政策合力，精準施策，紮實細緻工作。

這項會議還提出6項要求，依序為保持經濟平穩健康發展、把「補短板」作為當前深化供給側結構性改革的重點任務、把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來、推進改革開放、下決心解決好房地產市場問題、做好民生保障和「社會穩定」工作。

其中，會議要求堅持「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」；要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕；要做好「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩」預期工作；保護在中國外資企業合法權益。

會議還要求堅定做好債務「去槓桿」工作，把握好力度和節奏；提高金融服務實體經濟的能力和意願；繼續研究推出一批「管用見效」的重大改革舉措；落實「擴大開放、大幅放寬市場准入」的舉措；整治房產市場秩序，堅決遏制房價上漲；「做實、做細、做深」社會穩定工作。