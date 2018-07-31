媽媽騙女兒罹癌又得糖尿病 不給吃飯活活餓死14歲少女

維多利亞的母親被控謀殺。（太陽報）

2018-07-31 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名媽媽竟誆騙14歲的女兒罹患糖尿病及癌症，一周只給兩頓飯吃，導致少女活活餓死，這名狠心的母親將依謀殺罪嫌起訴。

據《太陽報》指出，37歲的俄羅斯媽媽歐莎娜（Oksana Demiyanova）被控一週只讓女兒維多利亞（Viktoria Demiyanova）吃兩次飯，導致維多利亞的體重急速下降，但媽媽卻告訴維多利亞，體重下降是因為維多利亞得了「癌症和糖尿病」造成。

檢察官表示，女孩原本非常健康，但餓死前體重只剩28.5公斤，唯一的病就是媽媽造成的營養不良。

維多利亞的同學指出，他們發現維多利亞在短時間內消瘦許多，維多利亞卻告訴他們她生病了。當老師告訴維多利亞的母親，這位家長卻只關心維多利亞的學業狀況。

當歐莎娜遭到拘留後反駁指控，表示「那些都是假的」，她聲稱，維多利亞被朋友說「變胖了」之後就開始拒絕吃飯，她擔心維多利亞會因此被兒福中心帶走，所以才沒有尋求幫助。但被問到為何要和孩子說得了糖尿病和癌症時，她拒絕回答。

警方強調，維多利亞會發生這齣悲劇，要負責的不僅僅是她的家人，對此漠不關心、沒有採取行動的鄰居、朋友、同學都有責任。