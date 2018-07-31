無酬翻譯分享健身知識 影片竟遭盜用在淘寶賣錢

2018-07-31 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕在網路上被暱稱為「姊夫」的健身網紅Jeff Cavaliere是位知名的健身教練，影片實用度獲得許多網友推崇，有一名目前在台北東區教健身的教練更無酬翻譯Jeff的教學影片PO網分享，但近日這名教練卻表示將無限期停止更新YouTube頻道的內容，因為他發現自己翻譯的影片竟被轉放在中國淘寶網上賣錢，對他及原創者都造成了傷害，他除呼籲網友一起進行抵制，也表示將採取進一步的動作。

YouTube頻道《Fitting Room TW》常分享許多有關健身方法及相關知識的影片，其中也包含知名健身教練Jeff Cavaliere拍攝的相關影片，擁有專業認證的Jeff不僅曾幫WWE（世界摔角娛樂）冠軍進行訓練，也是數名MMA（美國職業綜合格鬥）選手的訓練師。但《Fitting Room TW》近日釋出一段影片表示，將無限期停止發布翻譯影片，因為有網友提醒他們，他們的翻譯影片竟被轉放在中國淘寶網上販售。

翻譯影片的教練在影片中指出，他翻譯影片並沒有獲得任何收入，之所以會熱心翻譯影片，除了可以學習知識，也是可以藉此幫助到許多人，同時也是他的一個招生管道，不少學生都是因為看到頻道中的影片而找上門，至於影片中的廣告收益則是回歸給原頻道的創作者，但現在他發現翻譯影片竟被拿去販售，已對他及原創者都造成了傷害，因此他發布影片公告，暫時將先無限期停止發布翻譯影片，並呼籲網友一起進行抵制，以及表示將採取進一步的動作。

這則影片也被網友轉PO到PTT上分享，網友看完紛紛在底下留言表示「道德淪喪」、「在中國也告不贏，盜版上還會反告你才是假的」、「居然有這種事，淘寶什麼都賣」、「真是泱泱大國啊」、「狼性不意外」，也有網友感到惋惜「翻譯的人說在淘寶下架前無限期停更，但是淘寶下架的機率…或許姊夫影片的中文版要成為絕響囉」、「大淚…只好練習英聽了」。

但也有部分網友質疑，《Fitting Room TW》是否有真正獲得原創者的授權，以及如何保證廣告收益有回歸給原頻道的創作者，意外引發大批網友論戰，有些人認為直接將別人的影片拿來翻譯也有侵權的疑慮，但也有人支持《Fitting Room TW》的說法，認為譯者也付出了心力，批評留言質疑的人只會出一張嘴，卻沒做出任何有幫助的實際作為。