警察和綁匪駁火 打完發現是自己人

菲律賓馬尼拉大都會區在7月31日凌晨發生一起綁人勒贖案，有4名武裝匪徒跟當局的特種警察部隊駁火後，擊斃1人逮捕3人；但令人訝異的是，這些涉嫌擄人勒贖的綁匪竟然是現職警察。圖為菲律賓警察，非新聞當事人。（路透）

2018-07-31 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉大都會區在7月31日凌晨發生一起綁人贖案，有4名武裝匪徒跟當局的特種警察部隊駁火後，擊斃1人逮捕3人；但令人訝異的是，這些涉嫌擄人勒贖的綁匪竟然是現職警察。

綜合外媒報導，這4位武裝匪徒在7月31日的0時30分左右，在馬尼拉大都會區達義市（Taguig）一處住家入室搶劫，他們將被害人屋內洗劫一空後，再把被害女子與男友綁走向家屬勒索贖金菲律賓披索5萬元（約新台幣2.8萬）。

但家屬最後只先籌出菲律賓披索2萬元（約新台幣1.1萬元），要求綁匪先將他們2人放走，在一個小時至一個小時半後再付清剩下的贖金，但綁匪只先將女子放走，留下男子確保家屬會把剩下的贖金繳完。

女子獲釋後立刻報警，達義市當局立刻安排菲律賓特種警察部隊進行誘捕行動，雙方相約3點30分在一處工地繳贖金；最後匪徒中計在現場遭到特種部隊埋伏，由於匪徒拒捕而爆發槍戰，最後導致1位匪徒被擊斃，另外3人遭到逮捕。

事後警方調查發現，這4位匪徒竟然是派駐在達義市一處警局的現職警察，而且在這起綁架案不久前，已犯下一宗入室搶劫，奪取菲律賓披索5萬元。

菲律賓首都區警察局（NCRPO）局長吉列爾莫·埃萊亞薩爾（Guillermo Eleazar）對此離譜的行為震怒，他在7月31日表示，這4位犯罪的警察所任職的警局所有成員，包括局長在內的39人全部停職調查。