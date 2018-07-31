英國女王御用勞斯萊斯9月拍賣 價格估8000萬

英國女王伊莉莎白二世的御用座駕將在9月8日拍賣，預估價格高達8000萬新台幣。圖非拍賣車。（美聯社）

2018-07-31 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世和英國王室的御用座駕將在9月8日拍賣，其中，焦點就是英女王的座車，預估價格高達8000萬新台幣。

綜合外媒報導，英女王御用座駕、1953年出廠的勞斯萊斯幻影4型（Phantom IV）十分稀有，全球只打造了18輛，在1950年代後期開始，長達40年載著英女王和菲利普親王出訪世界各國。

這輛車也和5月哈利王子大婚時，梅根的新娘禮車非常類似，該車是勞斯萊斯僅為國家元首和最著名公共人物所打造的18款豪華轎車之一。

拍賣公司邦瀚斯（Bonhams），9月8日將拍賣8輛「極具重要性」的勞斯萊斯汽車，除了這輛幻影4型，還有另外7輛車，包括已故黛安娜王妃「偶爾」使用的1985年出廠的勞斯萊斯銀刺（Silver Spur）。

還有1960年出廠的勞斯萊斯幻影5型，這輛車用於在載送英女王和菲利普親王出席國家重要活動，目前正在位於愛丁堡的前英國皇家遊艇「不列顛尼亞號」上展出。