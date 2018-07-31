憂新規恐讓長生生技跌到下市 中國股民砸爆警車洩憤

2018-07-31 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國長生生物科技公司本月15日被官方通告產製毒疫苗事件，其股票從13日至今（31）日跌幅已達61%，由於中國證監會27日頒布股票退市新規，引發股民恐慌，股民們從昨（30）日起前往北京證監會聚集抗議，甚至砸爆公安車輛洩憤。

綜合外媒報導，長生生物（ST長生）從本月16日起，連續10個交易日跌停板，在毒疫苗事件爆發前、本月13日股價為24.55人民幣，至今（31）日收盤價為9.57人民幣。

中國證監會27日公布「第146號令」，也就是《關於修改「關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制度的若干意見」的決定》，當中3大重點分別為「健全上市公司主動退市制度」、「實施重大違法公司強制退市制度」、「嚴格執行不滿足交易標准要求的強制退市指標」，此命令被質疑先射箭後畫靶，為長生生技量身打造，要讓該公司跌到退市。

許多股民因無法出脫手上股票，昨日起湧入北京證監會大樓附近街道，要求當局顧及股民權益，但依舊只有公安在場維持群眾秩序，無法獲得官方出面受理陳情，因此有民眾大感不滿，隨手抄起鐵桿當眾砸毀公安車輛。

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中國證堅會《關於修改「關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制度的若干意見」的決定》

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