中國江西強推火葬新政 闖進喪家開棺搶屍火化

2018-07-31 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在江西省推行「綠色殯葬」政策，要求當地民眾一律將土葬文化改為火葬，甚至出動公安、城管進入喪家搶屍火化，更將當地年長者貯備多年的棺材強行集中，全數銷毀。

綜合外媒報導，中國4月起在江西推動「殯葬管理條例」，並通告從9月1日起當地人往生後，一律只能火化，為確保新政暢行無阻，當局出動執法人員嚴格查緝棺材，將所有年長者的棺材集中銷毀，甚至將已經入棺的屍體強行抬出送往火化，引發當地民眾極度不滿。

在中國多地習俗中，棺材被視為「壽器」，江西省當地習俗為年長人士會於60歲大壽時，就請人量身訂做棺材，相信此舉能有延年益壽之效，並在棺木亮相時接受親朋好友的祝福，並將它置於家中祠堂或屋頂，作為凝聚家庭向心力的象徵物。

中國於2012年曾在河南省推動「平坟運動」，在當時受到當地民眾激烈反抗，因此新政黯然退場，許多江西民眾對於官方此次強推火葬政策，認為當局太過於冷血，且不尊重當地文化，也有民眾質疑當權者與火葬業者勾結，想要壟斷殯葬市場，才會做出不人道行為。

中國官媒《檢察日報》隸屬於中國最高人民檢察院，對此在網路上發文痛批當局的粗暴行為，認為政府僅著重新政推行效率，卻漠視程序合法性與帶給社會的負面效益，官媒公開呼籲江西政府應充分與民溝通，對民眾進行思想涵化，並即刻停止荒誕執法行徑。

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