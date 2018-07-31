法國會通過法案 15歲以下學童校內禁用手機

法國議會30日通過「校園手機禁令」修正案，法國境內的中小學生在校園內使用具有上網功能的手機、平板電腦的電子設備。（法新社）

2018-07-31 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國議會30日通過「校園手機禁令」修正案，完全禁止法國境內的中小學生在校園內使用具有上網功能的手機、平板電腦的電子設備。

綜合外媒報導，法國教育法自2010年以來，已開始「禁止在教學活動中，以及受到約束的場地使用手機，但法國教育部長布郎凱（Jean-Michel Blanquer）認為，法規效果不好，既不全面，也缺少牢固的法律基礎。

該修正案30日在執政黨「共和前進！」投下贊成票，左翼黨以及保守黨棄權之下，於國民會議通過，也讓法國總統馬克宏得以兌現一項競選承諾。布郎凱說，新法規將推動法國「走向21世紀」，既是向法國社會，也是向世界上其它國家發出訊號。

這項法規適用於法國全境的幼兒園、小學和中學，即3至15歲學童，在校園內及參加教室外學校活動時，完全禁止使用具上網功能的手機、平板電腦、智慧型手錶等設備。

但教學中，依然可通過這些物品授課，或幫助有特殊需求的兒童學習，學校有權決定哪種設備可在何種情況下使用。法國高中也可以引入該禁令，但沒有執行該法規的義務。

新法規支持者認為，使用手機干擾上課注意力，影響學校氣氛，導致學生在校園中缺乏活動。批評者認為，現有法規已足夠，並警告保管手機會帶來相應的後勤問題和費用，批評這項法規只是表面工作，不會有實質作用。